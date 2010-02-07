Ахметов Маулитьян Камилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Маулитьян Камилевич

Место рождения

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР

Дата рождения

25.10.1956

Дата смерти

07.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956

Отец: Ахметов Камиль Гылимьянович

Мать: Ахметова Майтифа

д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Нижние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.02.2010
Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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