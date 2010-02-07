Ахметов Маулитьян Камилевич
Место рожденияд.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Дата рождения25.10.1956
Дата смерти07.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956
Отец: Ахметов Камиль Гылимьянович
Мать: Ахметова Майтифа
д.Уядыбаш, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Нижние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Рождение ребёнка
09.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Верхние Татышлы, Татышлинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.02.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно