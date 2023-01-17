Пежемский Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПежемский Александр Евгеньевич

Пежемский Александр Евгеньевич

avatar

Место рождения

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

10.08.1884 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.11.1906 ст.

Сын: Пежемский Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Пежемская Анастасия Гаврииловна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пежемская Анастасия Гаврииловна

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close