Пежемский Александр Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1884 ст.
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1906 ст.
Сын: Пежемский Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Пежемская Анастасия Гаврииловна
Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972