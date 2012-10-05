Баженова (Утенкова) Татьяна Ивановна
Место рождениягород Ташкент
Дата рождения13.07.1951
Дата смерти05.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951
Бракосочетание
06.11.1971
Муж: не указан
Рождение ребёнка
30.10.1972
Дочь: Моргунова (Баженова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1975
Дочь: Курбатова (Баженова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Михайлович
Смерть
05.10.2012