Баженова (Утенкова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Утенкова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

город Ташкент

Дата рождения

13.07.1951

Дата смерти

05.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951

Отец: Утенков Иван Гаврилович

Мать: Утенкова (Шадская) Антонина Куприяновна

Бракосочетание
06.11.1971

Муж: не указан

Рождение ребёнка
30.10.1972

Дочь: Моргунова (Баженова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
29.08.1975

Дочь: Курбатова (Баженова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Михайлович

Смерть
05.10.2012

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