Филиппова Евлампия Филипповна
Место рожденияДеревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения29.09.1868
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1868
Отец: Филипп Феодорович
Мать: Александра Алексиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.1891
Рождение ребёнка
1892
Рождение ребёнка
01.01.1896
Рождение ребёнка
23.10.1897
Сын: Пахомов-Касаткин Григорий Пахомович
Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович
Рождение ребёнка
03.01.1900
Рождение ребёнка
14.08.1904
Рождение ребёнка
18.03.1909
Смерть
1958