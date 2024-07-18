Филиппова Евлампия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Евлампия Филипповна

Место рождения

Деревня Бажарова, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

29.09.1868

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1858 г.р.

Дети

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1897 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1868

Отец: Филипп Феодорович

Мать: Александра Алексиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
12.07.1891

Муж: Пахом-Пафнутий Павлович

Рождение ребёнка
1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Пахомов-Касаткин Григорий Пахомович

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.08.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахом-Пафнутий Павлович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1958

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