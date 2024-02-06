Пигарёв Никифор Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.02.1721
Дата смерти07.10.1809
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1721
Отец: Пигарёв Дементий Дементьевич
Мать: Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Пигарёв Потап Никифорович
Мать ребёнка: Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Двоелучное, Тимский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
07.10.1809