Пигарёв Никифор Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигарёв Никифор Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.02.1721

Дата смерти

07.10.1809

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1721

Отец: Пигарёв Дементий Дементьевич

Мать: Борисовна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Пигарёв Потап Никифорович

Мать ребёнка: Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Двоелучное, Тимский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
07.10.1809
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