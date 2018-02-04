Щеглова (Желонкина) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1935
Дата смерти04.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1935
Отец: Желонкин Иван Иванович
Мать: Желонкина Ольга Ивановна
Бракосочетание
19.11.1957
Турусиново, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1958
Сын: Щеглов Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Щеглов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Кондакова Алевтина Николаевна
Отец ребёнка: Щеглов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.11.1964
Сын: Щеглов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щеглов Николай Васильевич
Щеглы, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.02.2018
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область