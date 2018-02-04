Щеглова (Желонкина) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова (Желонкина) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1935

Дата смерти

04.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1935

Отец: Желонкин Иван Иванович

Мать: Желонкина Ольга Ивановна

Бракосочетание
19.11.1957

Муж: Щеглов Николай Васильевич

Турусиново, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1958

Сын: Щеглов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Щеглов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Кондакова Алевтина Николаевна

Отец ребёнка: Щеглов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.11.1964

Сын: Щеглов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щеглов Николай Васильевич

Щеглы, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.02.2018
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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