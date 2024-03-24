Никитин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Фёдор
Мать: Никитина Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Никитина Александра Александровна
Большой Двор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Никитина Ольга Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Никитина Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Никитина Ольга Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Ольга Федотовна
Смерть
Неизвестно