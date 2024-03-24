Никитин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Фёдор

Мать: Никитина Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Никитина Александра Александровна

Большой Двор, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Никитина Ольга Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Никитина Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Никитина Ольга Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Ольга Федотовна

Смерть
Неизвестно
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