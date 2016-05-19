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Шорсткин Никита Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2016

Отец: Шорсткин Евгений Алексеевич

Мать: Шорсткина Анна Александровна

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