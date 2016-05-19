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Шорсткин Никита Евгеньевич
Шорсткин Никита Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.05.2016
Пол
Мужской
Отец
Шорсткин Евгений Алексеевич
1989 г.р.
Мать
Шорсткина (Марейчева) Анна Александровна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2016
Отец:
Шорсткин Евгений Алексеевич
Мать:
Шорсткина Анна Александровна
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