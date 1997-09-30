Косачева (Томилова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.10.1932
Дата смерти30.09.1997
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1932
Рождение ребёнка
09.10.1956
Дочь: Баяндина Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Косачев Георгий Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1960
Дочь: Мурадова Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Косачев Георгий Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1967
Сын: Косачев Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Косачев Георгий Павлович
Смерть
30.09.1997
Кисловское, Каменский, Свердловская область