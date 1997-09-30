Косачева (Томилова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачева (Томилова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Лебяжье, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

16.10.1932

Дата смерти

30.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1932

Отец: Томилов Иван Александрович

Мать: Томилова Парасковья (Прасковья) Владимировна

Лебяжье, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Баяндина Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Косачев Георгий Павлович

Рождение ребёнка
15.12.1960

Дочь: Мурадова Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Косачев Георгий Павлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1967

Сын: Косачев Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Косачев Георгий Павлович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
30.09.1997
Кисловское, Каменский, Свердловская область
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