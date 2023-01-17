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Мосиенко Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Мосиенко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мосиенко Николай Петрович

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
20.03.1894

Сын: Мосиенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мосиенко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Мосиенко Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мосиенко Ефим Петрович

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
03.10.1900

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Невенчанная Полина Петровна

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Зеленкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище
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