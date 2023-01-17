Мосиенко Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Мосиенко Николай Петрович
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
20.03.1894
Сын: Мосиенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мосиенко Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
03.10.1900
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Невенчанная Полина Петровна
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Зеленкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Мосиенко Пётр Ефимович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ракитянское кладбище