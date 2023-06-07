Сучильникова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1931
Дочь: Широчкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сучильников Иван
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучильников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Сучильников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сучильников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучильников Борис Иванович
Отец ребёнка: Сучильников Иван
Смерть
Неизвестно