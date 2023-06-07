Сучильникова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучильникова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1931

Дочь: Широчкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сучильников Иван

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучильников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Сучильников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сучильников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучильников Борис Иванович

Отец ребёнка: Сучильников Иван

Смерть
Неизвестно
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