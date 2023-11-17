Скачкова Капитолина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1962
Дочь: Завьялова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Скачков Иван
Рождение ребёнка
27.02.1966
Дочь: Воинова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Скачков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скачков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булычев Василий
Смерть
Неизвестно