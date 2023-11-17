Скачкова Капитолина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкачкова Капитолина Дмитриевна

Скачкова Капитолина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1962

Дочь: Завьялова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Скачков Иван

Рождение ребёнка
27.02.1966

Дочь: Воинова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Скачков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скачков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Скачков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close