Соплякова Васса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1778 ст.
Дата смерти23.12.1838 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1833 ст.
Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.12.1838 ст.
Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область