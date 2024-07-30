Соплякова Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соплякова Васса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1778 ст.

Дата смерти

23.12.1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1833 ст.

Муж: Сопляков Павел Яковлевич

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.12.1838 ст.
Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

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