Ерохин Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.

Дочь: Ерохина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ерохина Юстина Федоровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.

Дочь: Ерохина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ерохина Юстина Федоровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1904 ст.
Сестренка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
На 1904 год - отставной унтер-офицер из села Сестренки-Кугушево Новоникольской волости Козловского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Юстина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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