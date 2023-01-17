Ерохин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.
Дочь: Ерохина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ерохина Юстина Федоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Рождение ребёнка
12.08.1904 ст.
Дочь: Ерохина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ерохина Юстина Федоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской тюремной церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1904 ст.
Сестренка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
На 1904 год - отставной унтер-офицер из села Сестренки-Кугушево Новоникольской волости Козловского уезда Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Юстина Федоровна
Смерть
Неизвестно