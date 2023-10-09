Кузнецова Феоклиста Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Феоклиста Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Палладий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Кузнецов Василий Палладиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Палладий Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Кузнецов Иван Палладиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Палладий Иванович

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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