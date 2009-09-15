Москалева (Вертячева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Вертячева) Мария

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

12.07.1913

Дата смерти

15.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913

Отец: Вертячев Аким (Еким)

Мать: Вертячева Матрена

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.01.1937

Сын: Москалев Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бийск, Матросова 65
Смерть
15.09.2009
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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