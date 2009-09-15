Москалева (Вертячева) Мария
Место рождения
Дата рождения12.07.1913
Дата смерти15.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1913
Отец: Вертячев Аким (Еким)
Мать: Вертячева Матрена
Рождение ребёнка
30.01.1937
Сын: Москалев Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бийск, Матросова 65
Смерть
15.09.2009
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно