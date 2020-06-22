Соловьева (Яковлевна) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Яковлевна) Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1938

Дата смерти

22.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1967

Сын: Соловьев Михаил

Отец ребёнка: Соловьев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир

Смерть
22.06.2020
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