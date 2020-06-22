Соловьева (Яковлевна) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1938
Дата смерти22.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1967
Сын: Соловьев Михаил
Отец ребёнка: Соловьев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Владимир
Смерть
22.06.2020