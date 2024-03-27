Саин Бикмаметов
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Бикмамет Курмашев
д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1752
Сын: Сеит Саинов
д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно