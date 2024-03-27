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Саин Бикмаметов

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1681 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Бикмамет Курмашев

Мать: не указана

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1752

Сын: Сеит Саинов

Мать ребёнка: не указана

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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