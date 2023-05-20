Тесленко Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тесленко Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1949

Дата смерти

07.12.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.12.1984

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