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Кравченко Емельян Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кравченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: Кравченко Мария Михайлова

Рождение ребёнка
01.03.1910

Сын: Кравченко Федот Емельянович

Мать ребёнка: Кравченко Мария Михайлова

Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Глафира Емельяновна

Мать ребёнка: Кравченко Мария Михайлова

Смерть
Неизвестно
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