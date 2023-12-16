Кравченко Емельян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кравченко Иван
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: Кравченко Мария Михайлова
Рождение ребёнка
01.03.1910
Сын: Кравченко Федот Емельянович
Мать ребёнка: Кравченко Мария Михайлова
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Глафира Емельяновна
Мать ребёнка: Кравченко Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно