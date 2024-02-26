Максим Савельев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Евдокея Максимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья Максимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Аграфена Максимова (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1805