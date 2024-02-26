Максим Савельев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Савельев (Ич)

Максим Савельев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Савелий Терентьев (Ич)

Мать: Татьяна Константинова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Владимир Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Тимофей Максимов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Евдокея Максимова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья Максимова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Аграфена Максимова (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Васильева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1805

Мы используем куки для улучшения работы сайта.