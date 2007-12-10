Шевченко Ангелина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Ангелина Алексеевна

Шевченко Ангелина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2007

Отец: Шевченко Алексей Владимирович

Мать: Шевченко Олеся Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close