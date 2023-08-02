Тулатов Уари — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Уари

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкау Уариевна

Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канукова (Тулатова) Гошеймахо

Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкыз (Шахтина)

Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Амзор

Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Тулатов Джанмурза

Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тулатов Бимболат

Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

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