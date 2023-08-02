Тулатов Уари
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкау Уариевна
Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канукова (Тулатова) Гошеймахо
Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева (Тулатова) Солтанкыз (Шахтина)
Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тулатов Амзор
Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Тулатов Джанмурза
Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тулатов Бимболат
Мать ребёнка: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна