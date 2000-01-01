Аверина (Абрамова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверина (Абрамова) Марина

Аверина (Абрамова) Марина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904

Отец: Абрамов Иуда (Юдай)

Мать: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверин Владимир

Отец ребёнка: Аверин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверина Томара

Отец ребёнка: Аверин Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Емельян

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close