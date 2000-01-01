Аверина (Абрамова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904
Отец: Абрамов Иуда (Юдай)
Мать: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверин Владимир
Отец ребёнка: Аверин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверина Томара
Отец ребёнка: Аверин Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверин Емельян
Смерть
Неизвестно