Пешкова (Домашева Тумашева) Ульяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Домашева Тумашева) Ульяна Прокопьевна

Место рождения

Цурухайтуевкая крепость

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Мать: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевкая крепость
Бракосочетание
05.11.1839 ст.

Муж: Пешков Яков Васильевич

Цурухайтуевкая крепость
Жених- Цурухайтуевской крепости 1-й сотни урядник Яков Васильев Пешков. первым браком, невеста - девица Ульяна Прокопьева, Цурухайтуевской крепости дочь отставного казака Прокопья Тумашева. Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
23.06.1840 ст.

Сын: Пешков Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Пешков Яков Васильевич

№ 49 - 23/26 Родители: казачей урядник Яков Васильев Пешков и законная жена его Ульяна Прокопьева, оба православнаго вероисповедания. Восприемники: Урядник Матвей Тумашев, умершаго казака Василья Пеш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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