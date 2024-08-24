Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1988
Дата смерти17.04.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Заколов Яков Иваныч
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Заколов Яков Иваныч
Смерть
17.04.1960
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область