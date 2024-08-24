Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколова (Ширявскова) Федосия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Дата смерти

17.04.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколов Яков Иваныч

Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Заколов Яков Иваныч

Смерть
17.04.1960
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

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