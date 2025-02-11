Марфа Филиппова
женский, родилась 1818
умерла Неизвестно
Супруги
Маркелл Григорьев1818 г.р.
Дети
Анна Маркеллова1837 г.р.
Степанида Маркеллова1851 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркелл Григорьев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Григорьев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Маркеллова
Отец ребёнка: Маркелл Григорьев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Антон Маркеллов
Отец ребёнка: Маркелл Григорьев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно