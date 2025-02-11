Марфа Филиппова 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1818

умерла Неизвестно

Супруги
Маркелл Григорьев1818 г.р.
Дети
Анна Маркеллова1837 г.р.
Степанида Маркеллова1851 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелл Григорьев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Маркеллова

Отец ребёнка: Маркелл Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Антон Маркеллов

Отец ребёнка: Маркелл Григорьев

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.