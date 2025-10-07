Хрусталёв Иван Иванович
мужской, родился 22.09.1888 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецХрусталёв Иван АлексеевичОколо 1864 ст. г.р.
МатьХрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1888 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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