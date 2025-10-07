Хрусталёв Иван Иванович 22.09.1888 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Хрусталёв Иван Иванович

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 22.09.1888 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Хрусталёв Иван АлексеевичОколо 1864 ст. г.р.
Мать
Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна13.02.1871 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1888 ст.

Отец: Хрусталёв Иван Алексеевич

Мать: Хрусталёва (Рогожина) Клавдия Петровна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/7652e705-3466-4611-8c24-bb5b12e54094/314?center=1076+1676 https://yandex.ru/archive/catalog/e6e21393-80b3-4eb1-9397-5e12c427788e/135?center=1039+1249

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.