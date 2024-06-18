Крючкова ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Крючков Савелий Моисеевич
Отец ребёнка: Крючков Моисей Ефимович
Уречье, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Неизвестна (Крючкова) Любовь? (Неизвестно) Моисеевна
Отец ребёнка: Крючков Моисей Ефимович
Смерть
Около 1916
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край