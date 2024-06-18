Крючкова ? ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючкова ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1916

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Моисей Ефимович

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Крючков Савелий Моисеевич

Отец ребёнка: Крючков Моисей Ефимович

Уречье, Славгородский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Неизвестна (Крючкова) Любовь? (Неизвестно) Моисеевна

Отец ребёнка: Крючков Моисей Ефимович

Смерть
Около 1916
Предивинск, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край

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