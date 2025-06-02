Шибко Александр Степанович
мужской, родился С 1901 по 1942, Александрово, Дзержинский район, Минская область
умер 14.06.1942
ОтецШибко СтепанНеизвестно г.р.
Дети
Шибко Павел Александрович24.03.1923 г.р.
Шибко Зинаида Александровна07.11.1937 ст. г.р.Показать еще 2
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Рождение
С 1901 по 1942
Отец: Шибко Степан
Мать: не указана
Александрово, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
24.03.1923
Сын: Шибко Павел Александрович
Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна
Александрово, Дзержинский район, Минская область
Рождение ребёнка
До 1937
Дочь: Шибко Марфа Александровна
Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна
Рождение ребёнка
07.11.1937 ст.
Дочь: Шибко Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна
Рождение ребёнка
После 1937
Дочь: Шибко Нина Александровна
Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна
Смерть
14.06.1942