Шибко Александр Степанович С 1901 по 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шибко Александр Степанович

Автор
АК
Кучук Шпак А.

мужской, родился С 1901 по 1942, Александрово, Дзержинский район, Минская область

умер 14.06.1942

Отец
Шибко СтепанНеизвестно г.р.
Дети
Шибко Павел Александрович24.03.1923 г.р.
Шибко Зинаида Александровна07.11.1937 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1901 по 1942

Отец: Шибко Степан

Мать: не указана

Александрово, Дзержинский район, Минская область

Рождение ребёнка
24.03.1923

Сын: Шибко Павел Александрович

Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна

Александрово, Дзержинский район, Минская область

Рождение ребёнка
До 1937

Дочь: Шибко Марфа Александровна

Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна

Рождение ребёнка
07.11.1937 ст.

Дочь: Шибко Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна

Рождение ребёнка
После 1937

Дочь: Шибко Нина Александровна

Мать ребёнка: Шибко Александра Климентьевна

Смерть
14.06.1942

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