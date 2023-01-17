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Чайка Олег Викторович

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Место рождения

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

11.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957

Отец: Чайка Виктор Терентьевич

Мать: Чайка Галина Алексеевна

Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1986

Дочь: Чайка Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: Чайка Вера Яковлевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.08.1987

Сын: Чайка Константин Олегович

Мать ребёнка: Чайка Вера Яковлевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайка Вера Яковлевна

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