Чайка Олег Викторович
Место рождения
Дата рождения11.07.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957
Отец: Чайка Виктор Терентьевич
Мать: Чайка Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
21.03.1986
Дочь: Чайка Екатерина Олеговна
Мать ребёнка: Чайка Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
16.08.1987
Сын: Чайка Константин Олегович
Мать ребёнка: Чайка Вера Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайка Вера Яковлевна