Шакиров / 1-й-й брак / Ариф Арифович
Место рожденияСССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам
Дата рождения01.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
СССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам
Военная служба
С 15.11.1929 по ?.09.1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ЦАМО РФ шк-230,ящ-6
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Гета Арифовна
Мать ребёнка: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
По 1937
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ЦАМО РФ ф-33,оп-563783,дело № 1, Приказ ГУК НКО СССР № 080 от 20.02.1946г. "Об исключении из рядов КА как без вести пропавший"
Развод
По 1945
Смерть
Неизвестно