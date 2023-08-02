Шакиров / 1-й-й брак / Ариф Арифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров / 1-й-й брак / Ариф Арифович

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Место рождения

СССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1916 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам
Военная служба
С 15.11.1929 по ?.09.1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ЦАМО РФ шк-230,ящ-6
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Гета Арифовна

Мать ребёнка: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
По 1937

Жена: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Пропал без вести (военное)
?.09.1941
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
ЦАМО РФ ф-33,оп-563783,дело № 1, Приказ ГУК НКО СССР № 080 от 20.02.1946г. "Об исключении из рядов КА как без вести пропавший"
Развод
По 1945

Жена: Алдатова / 2 - Й Брак / Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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