Кудашев Иван Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудашев Семен Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудашева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.
Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна
Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.
Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна
Рождение ребёнка
01.09.1896 ст.
Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна
Рождение ребёнка
14.06.1900 ст.
Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна
Смерть
Неизвестно