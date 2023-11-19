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Кудашев Иван Семенович

Место рождения

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудашев Семен Григорьевич

Мать: не указана

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудашева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудашева Феодосия Кирилловна

Рождение ребёнка
12.02.1890 ст.

Сын: Кудашев Федор Иванович

Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.

Сын: Кудашев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1896 ст.

Сын: Кудашев Семен Иванович

Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1900 ст.

Сын: Кудашев Елисей Иванович

Мать ребёнка: Кудашева Феодосия Кирилловна

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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