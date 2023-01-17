Ахмадиша Мухаметгараев
Место рождения
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Мухаметгарай Топтагулов
Мать: Шарбиниса
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Бадризямала
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Бадризямала
Рождение ребёнка
1871
Сын: Хузиахмет Ахмадишин
Мать ребёнка: Хабибъямал
Рождение ребёнка
1879
Сын: Валиахмат Ахмадишин
Мать ребёнка: Хабибъямал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно