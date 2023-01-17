Ахмадиша Мухаметгараев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадиша Мухаметгараев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мухаметгарай Топтагулов

Мать: Шарбиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мухаметзакир Ахмадишин

Мать ребёнка: Бадризямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мухаметюмадил Ахмадишин

Мать ребёнка: Бадризямала

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1871

Сын: Хузиахмет Ахмадишин

Мать ребёнка: Хабибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Валиахмат Ахмадишин

Мать ребёнка: Хабибъямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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