Наумова (Гридасова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Гридасова) Валентина Владимировна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

12.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
1986

Муж: скрыто настройками приватности

Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Развод
10.09.1999

Муж: скрыто настройками приватности

Икряное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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