Наумова (Гридасова) Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1986
Муж: скрыто настройками приватности
Трудфронт, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Развод
10.09.1999
Муж: скрыто настройками приватности
Икряное, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область