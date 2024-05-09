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Тулаев Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Тулаев Василий Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулаева Лукерья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Тулаева) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Тулаева Лукерья

Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тулаев Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Тулаева Лукерья

Смерть
1831

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