Тулаев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Тулаев Василий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулаева Лукерья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Тулаева) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Тулаева Лукерья
Буранное, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тулаев Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Тулаева Лукерья
Смерть
1831