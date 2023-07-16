Шегутов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шегутов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шегутов Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шегутов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шегутов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шегутов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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