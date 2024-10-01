Семен Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Фома Дмитриевич
Мать: Анна Емельяновна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 119 лист. Деревня Лысково. Фома Дмитриевич, 45 лет, и жена его Анна Ермолаевна, 40 лет. У них дети Иван, 15 лет, Илья, 14 лет, Семен, 9 лет, Михаил, 6 лет, Кузьма, 2 года, Прасковья, 9 ... Показать все
Бракосочетание
Около 1724
Жена: Евдокия Борисовна
Смерть
После 1724