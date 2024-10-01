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Семен Фомич

Место рождения

Лысково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

Около 1679 г.р.

Жена

До 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Фома Дмитриевич

Мать: Анна Емельяновна

Лысково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Лысково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 119 лист. Деревня Лысково. Фома Дмитриевич, 45 лет, и жена его Анна Ермолаевна, 40 лет. У них дети Иван, 15 лет, Илья, 14 лет, Семен, 9 лет, Михаил, 6 лет, Кузьма, 2 года, Прасковья, 9 ... Показать все
Бракосочетание
Около 1724

Жена: Евдокия Борисовна

Лысково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1724
Лысково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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