Харионовский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харионовский Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1968

Сын: Харионовский Олег Михайлович

Мать ребёнка: Харионовская Галина Александровна

Рождение ребёнка
03.01.1972

Сын: Харионовский Константин Михайлович

Мать ребёнка: Харионовская Галина Александровна

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