Харионовский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1968
Сын: Харионовский Олег Михайлович
Мать ребёнка: Харионовская Галина Александровна
Рождение ребёнка
03.01.1972
Сын: Харионовский Константин Михайлович
Мать ребёнка: Харионовская Галина Александровна