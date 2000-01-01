Никонорова (Данилова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонорова (Данилова) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Никоноров Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонорова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Никоноров Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никоноров Михаил Викторович

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