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Сурков Виталий Михайлович

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Место рождения

Узбекистан, город Самарканд

Дата рождения

01.01.1956

Дата смерти

30.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: Сурков Михаил Федорович

Мать: Пинюгина Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Валентина Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Плахотина Марина

Рождение ребёнка
10.08.1981

Сын: Сурков Антон Витальевич

Мать ребёнка: Попова Плахотина Марина

Рождение ребёнка
21.07.1990

Дочь: Суркова Юлия Витальевна

Мать ребёнка: Варламова Валентина Георгиева

Смерть
30.12.2005

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