Сурков Виталий Михайлович
Место рожденияУзбекистан, город Самарканд
Дата рождения01.01.1956
Дата смерти30.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Плахотина Марина
Рождение ребёнка
10.08.1981
Мать ребёнка: Попова Плахотина Марина
Рождение ребёнка
21.07.1990
Дочь: Суркова Юлия Витальевна
Мать ребёнка: Варламова Валентина Георгиева
Смерть
30.12.2005