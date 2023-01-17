Шехтель Schechtel (Кизнер Kisner) Сузанна Барбара Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтель Schechtel (Кизнер Kisner) Сузанна Барбара Иоганнесовна

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Место рождения

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.11.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1810

Отец: Кизнер Kisner Иоганн Адам Адамович

Мать: Кизнер Kisner Маргарета Иоганнесовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
9 1810 11 22 11 22 Barbara Kisnerin Adami Rederin Margareta Pfeifer
Бракосочетание
25.11.1830 ст.

Муж: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович

Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния
22 1830 11 25 Jacobs Schachtel  Pfeifer Kisner Barbara  Pfeifer Schuck 
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.

Дочь: Мунц Munz Маргарета Якобовна

Отец ребёнка: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович

Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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