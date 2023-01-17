Шехтель Schechtel (Кизнер Kisner) Сузанна Барбара Иоганнесовна
Место рождения
Дата рождения22.11.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1810
9 1810 11 22 11 22 Barbara Kisnerin Adami Rederin Margareta Pfeifer
Бракосочетание
25.11.1830 ст.
22 1830 11 25 Jacobs Schachtel Pfeifer Kisner Barbara Pfeifer Schuck
Рождение ребёнка
23.10.1836 ст.
Дочь: Мунц Munz Маргарета Якобовна
Отец ребёнка: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович
Смерть
Неизвестно