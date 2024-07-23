(Исыпова) Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смерти2010
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2010
Рига, Rīga