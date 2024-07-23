(Исыпова) Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исыпова) Татьяна Григорьевна Бунка / Bunka

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1931 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Исыпов Григорий Борисович

Мать: Isipova \\ Исыпова Galina

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2010
Рига, Rīga

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