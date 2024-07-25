Трофимова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957
Бракосочетание
26.01.1980
Рождение ребёнка
13.01.1981
Дочь: Федосеева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Федосеев Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
02.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федосеев Геннадий Викторович
Рождение ребёнка
30.07.1987
Сын: Федосеев Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Федосеев Геннадий Викторович