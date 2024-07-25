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Трофимова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1957

Отец: Трофимов Иван Куприянович

Мать: Романец Надежда Васильевна

Бракосочетание
26.01.1980

Муж: Федосеев Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
13.01.1981

Дочь: Федосеева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Федосеев Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
02.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Геннадий Викторович

Рождение ребёнка
30.07.1987

Сын: Федосеев Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Федосеев Геннадий Викторович

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