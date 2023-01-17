Седова (Курбатова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедова (Курбатова) Клавдия Александровна

Седова (Курбатова) Клавдия Александровна

avatar

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Курбатов Александр Андреевич

Мать: Курбатова Евпраксия Павловна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
06.05.1903
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1907

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Седов Александр Васильевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close