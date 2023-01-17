Седова (Курбатова) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Крещение
06.05.1903
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.03.1907
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Седов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно