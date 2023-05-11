Дулевич (Ворончук) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Ворончук Пётр
Рождение ребёнка
02.11.1926
Дочь: Савоневская Надежда
Отец ребёнка: Дулевич Василий
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Ковальчук Анна
Отец ребёнка: Дулевич Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дулевич Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дулевич Василий
Смерть
1989