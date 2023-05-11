Дулевич (Ворончук) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулевич (Ворончук) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Ворончук Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1926

Дочь: Савоневская Надежда

Отец ребёнка: Дулевич Василий

Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Ковальчук Анна

Отец ребёнка: Дулевич Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дулевич Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулевич Василий

Смерть
1989
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