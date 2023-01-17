Потёмкин Григорий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потёмкин Григорий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1937

Дочь: Богомолова Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Потёмкина Клавдия Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потёмкина Клавдия Ивановна

Смерть
01.03.1942
Убит в бою.
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