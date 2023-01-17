Потёмкин Григорий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1937
Дочь: Богомолова Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Потёмкина Клавдия Ивановна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1942
Убит в бою.