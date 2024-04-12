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Смирнов Иоанн Семенович

Место рождения

Горка, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Смирнов Симеон

Мать: не указана

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Смирнов Николай Иоаннович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Федоровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Смирнова Мария Иоанновна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Федоровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Федоровна

Горка, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица
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