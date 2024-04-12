Смирнов Иоанн Семенович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Смирнов Симеон
Рождение ребёнка
1893
Сын: Смирнов Николай Иоаннович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Смирнова Мария Иоанновна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Горка Яловица