Кантюков Хайретдин
Место рожденияКамкино, Княгининский уезд
Дата рождения1870
Дата смерти11.11.1933
ПолМужской
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кантюков Невмятулла
Мать: Контюков ?
Камкино, Княгининский уезд
Родился в деревне Камкино, колхозник.После финской войны уехал с семьей в г. Москва , затем в Польшу, где работал по производству чучел.После февральской революции откыл в Москве свою лавку, а в 1917 ... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1895
Дочь: Исаева Танзиля
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
Камкино, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кантюков Фатых
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
25.12.1902
Дочь: Зухра
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Файзулина Халиса
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сизова Азизя
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1910
Дочь: Мухамеджанова Асьма
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1913
Дочь: Файзулина Айша
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кантюков Салих
Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
11.11.1933