Кантюков Хайретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКантюков Хайретдин

Кантюков Хайретдин

Место рождения

Камкино, Княгининский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

11.11.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кантюков Невмятулла

Мать: Контюков ?

Камкино, Княгининский уезд
Родился в деревне Камкино, колхозник.После финской войны уехал с семьей в г. Москва , затем в Польшу, где работал по производству чучел.После февральской революции откыл в Москве свою лавку, а в 1917 ... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1895

Дочь: Исаева Танзиля

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

Камкино, Нижегородской области
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кантюков Фатых

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: Зухра

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Файзулина Халиса

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сизова Азизя

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1910

Дочь: Мухамеджанова Асьма

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1913

Дочь: Файзулина Айша

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1927

Сын: Кантюков Салих

Мать ребёнка: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Смерть
11.11.1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close