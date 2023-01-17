Смирнова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Тверская обл. Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
26.09.1930

Сын: Смирнов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1938

Сын: Смирнов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.04.1938

Сын: Смирнов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Смирнов Георгий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
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