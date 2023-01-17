Смирнова Прасковья Васильевна
Место рожденияТверская обл. Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тверская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
26.09.1930
Сын: Смирнов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Дмитриевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1938
Сын: Смирнов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1938
Сын: Смирнов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Смирнов Георгий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно